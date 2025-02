Cesenatico, pubblica illuminazione in via Carlona: investimento da 130mila euro

Stanno per partire i lavori per la pubblica illuminazione in via Carlona con un investimento di 130.000 euro per efficientamento e potenziamento della pubblica illuminazione. Per consentire il regolare svolgimento delle operazioni via Carlona - nel tratto tra via Boscabella e via Cesenatico - sarà chiuso al traffico eccetto residenti e mezzi di soccorso e polizia. Il cronoprogramma prevede circa un mese di lavori e dunque le varie ordinanze di chiusura saranno prorogate nei prossimi giorni, in caso di necessità.

Si procederà alla rimozione di 44 armature e 44 pali esistenti sostituiti con la fornitura di 55 nuovi basamenti e sostegni per la linea aerea che verrà creata. Le 44 armature della linea precedente verranno tutte recuperate. Questo intervento prevederà una migliore illuminazione della strada, riduzione dei costi di manutenzione, maggiore efficienza energetica e una migliore visibilità per pedoni, ciclisti e automobilisti.