Cesenatico, proposto scambio a Ponente: al Comune il terreno di due colonie abbattute per fare parcheggi

Due ex colonie dell’Ambito 1 di Ponente stanno per essere abbattute e poi l’area ceduta al Comune. In cambio il privato otterrebbe lo spostamento di volumi in altre aree di sua proprietà per far diventare definitive e non temporanee le strutture esistenti. È quanto formulato dall’“Accordo operativo”, così come prevede la Legge regionale 24 del 2017, previsto tra l’Accademia Acrobatica e l‘amministrazione pubblica.

Si tratta di aree di una certa rilevanza, poste all’angolo tra viale Colombo e via Pian del Carpine, con affaccio sulla spiaggia. La proposta presentata dall’Accademia Acrobatica, con a capo Giampaolo Ciavolella, e dall’amministratrice della società cesenate Cabit, Margherita Maletti, tramite l’architetto Vincenzo Fiordaliso di Bellaria, è quella di procedere all’abbattimento degli edifici presenti nelle due colonie sulla proprietà Cabit srl e di trasferirne i volumi demoliti nella aree di pertinenza dell’Accademia Acrobatica nelle colonie “Soggiorno Sole Mare” e “Oasi”, entrambe operative in via Colombo. Con successiva cessione dell’area libera di via Pian del Carpine con affaccio al mare al Comune di Cesenatico. Nelle aree di pertinenza dell’Accademia Acrobatica, che regista ogni anno la presenza di migliaia di giovani atleti provenienti da tutta Europa, sono oggi installate tre strutture sportive adibite e palestre dotate di un permesso temporaneo.

Nella proposta di “Accordo operativo” si prevede l’acquisizione, da parte di Accademia Acrobatica, delle due aree contigue su cui si trovano due colonie ormai in pessimo stato di conservazione in via Pian del Carpine, in quanto non più utilizzate da almeno 50 anni: sono la “colonia Perazzolo” edificata nel 1954 e la “colonia Sadelmi” costruita nel 1963. La demolizione di entrambi i fabbricati presenti porterebbe al trasferimento dei volumi nelle aree (anch’esse ex colonie) dove sono sistemate le strutture sportive esistenti di proprietà di Accademia Acrobatica srl, autorizzate a tempo determinato. Ciò in modo da stabilizzarle e riqualificarle, tanto dal punto di vista strutturale che energetico. Il progetto delle nuove strutture sportive prefigura l’arretramento di una di esse dalla fascia dell’arenile e l’accorpamento con altra struttura in un unico edificio. Le aree di via Pian del Carpine - in adiacenza della fascia dell’arenile - derivante dalla demolizione degli edifici esistenti sarebbe cedute gratuitamente al Comune. L’area da cedere - ancor più una volta libera da fabbricati fatiscenti - è situata in una posizione strategica dal punto di vista urbano e consente di realizzare opere di interesse pubblico in coerenza con gli obiettivi che persegue il Pug del Comune. I proponenti l’Accordo Operativo specificano nella proposta come “l’operazione di demolizione permetterà la desigillatura del fronte mare creando un’ampia porzione di territorio che permette di aprire un varco a mare di notevole pregio urbano e paesaggistico.. con conseguente ripristino della conformazione naturale di aree dell’arenile stesso”. Si aggiunge come “la posizione strategica dal punto di vista della viabilità permetta la realizzazione di un ampio parcheggio, con anche la funzione di parcheggio scambiatore”. Il quale “oltre a decongestionare l’asse di via Colombo dalle autovetture favorirà una maggior diffusione della mobilità lenta in linea con quanto previsto dalle norme di piano”. E risolverebbe un problema annoso di parcheggi selvaggi, che torna un po’ tutte le estati. Da specificare che sempre in zona, sul fronte del mare, al confine con l’area che verrebbe ceduta al Comune, si trova quella demaniale della Regione, utilizzata e attrezzata per catamarani e derive quale sede “mobile” del Circolo Vela. Che in futuro potrebbe ambire a una sede definitiva.