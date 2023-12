Nella giornata di oggi, mercoledì 27 dicembre, verranno completate le potature in viale Sassari con la chiusura parziale del tratto di strada compreso tra via Sozzi e via Saffi. Da domani - giovedì 28 dicembre - dalle ore 7 alle ore 12.45 verranno chiusi al traffico alcuni tratti di via Abba per permettere agli addetti di completare il lavoro di potatura della alberature. Gli interventi procederanno da via Zara spostandosi poi fino a viale Roma.