Cesenatico, porta via il registratore di casa da un negozio di frutta: 32enne arrestato

Nella notte tra domenica e lunedì scorsi, i Carabinieri di Cesenatico hanno arrestato un pregiudicato 32enne, presunto autore di un furto ai danni di un negozio di frutta della zona, in cui si era precedentemente introdotto con l’effrazione di una porta e dove aveva portato via il registratore di cassa dell’esercizio commerciale.

L’uomo, che nel frattempo si era nascosto in una vicina struttura ricettiva dismessa, è stato rintracciato dai militari, tempestivamente intervenuti. I carabinieri lo hanno sorpreso mentre tentava di forzare la cassa, per appropriarsi del denaro, e trovato in possesso di strumenti di effrazione vari. Sottoposto a perquisizione, in uno zaino sono stati trovati anche oggetti atti ad offendere e prodotti, risultati provento di un furto avvenuto a fine marzo in danno di una piadineria della zona. L’uomo è stato quindi tratto in arresto e, su disposizione del sostituto Procuratore della Repubblica di Forlì, trattenuto presso la camera di sicurezza della compagnia Carabinieri. Nel successivo pomeriggio si è tenuto il processo per direttissima, in cui il Giudice ha convalidato l’arresto.