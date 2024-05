Cesenatico, ponte di viale Roma: sabato 11 maggio la prima riapertura

Sono in dirittura d’arrivo i lavori per la demolizione e ricostruzione del ponte di viale Roma con gli operai che hanno effettuato nei giorni scorsi la gettata di cemento. “La prima riapertura parziale - annuncia il Comune in una nota - avverrà da sabato 11 maggio e sarà quella del traffico ciclopedonale che verrà consentito nei fine settimana. Un passo importante, propedeutico alla riapertura completa del ponte prevista per la prima decade di giugno.

In queste settimane si è valutato attentamente se consentire il traffico con senso unico alternato durante i fine settimana ma le verifiche effettuate hanno evidenziato come questa scelta andrebbe a congestionare la viabilità della zona, senza portare alcun vantaggio concreto”.

I lavori

L’importo complessivo dell’investimento è stato previsto in 1.400.000 euro: di questa cifra, 800.000 saranno coperti da fondi provenienti dal PNRR, mentre 600.000 invece sono a carico dell’Amministrazione Comunale che ha già predisposto un mutuo. L’intervento di consolidamento sta intervenendo sulla soletta, sulle travi a sbalzo e sulle travi principali. Conseguentemente agli interventi strutturali, si sta procedendo al rifacimento delle finiture, in particolare la pavimentazione stradale e quella dei marciapiedi laterali.

Dopo un inizio dei lavori che prevedeva la regolazione del traffico con un senso unico alternato, dal 27 novembre scorso è arrivata la decisione della chiusura totale al traffico veicolare. Questa modifica alla viabilità si è resa necessaria in seguito ai sopralluoghi effettuati dalla ditta esecutrice dei lavori insieme ai tecnici che si stanno occupando degli interventi di consolidamento del ponte, che hanno rilevato uno stato di ammaloramento delle strutture che denota un significativo deterioramento del manufatto. Questa situazione è emersa solo al termine delle operazioni di prosciugamento dell’acqua, che hanno reso possibili verifiche più puntuali ed approfondite. Sempre nei mesi scorsi si è proceduto al prosciugamento di quel tratto specifico della Vena Mazzarini mediante l’utilizzo di palancole che hanno permesso il regolare svolgimento dei lavori.