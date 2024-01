Cesenatico, Pescheria Comunale: via ai lavori di manutenzione

A Cesenatico cono cominciati in questa settimana i lavori di manutenzione straordinaria alla Pescheria Comunale. Un intervento molto atteso per cui l'Amministrazione Comunale che ha messo in campo un investimento di 95.000,00 per migliorare un edificio storico di Cesenatico, centro del commercio e della tradizione cittadina. Ad eseguire i lavori è la ditta Schiumarini di Predappio che ci occuperà dell'installazione di una nuova UTA - Unità di trattamento dell'aria - che andrà a funzionare come una pompa di calore piccola e compatta, funzionale sia per il raffreddamento sia per l'aria calda. Contestualmente a questa installazione si procederà agli interventi accessori come il rifacimento dell'impermeabilizzazione dell'ingresso e la sostituzione dei diffusori interni. In corso d'opera, la ditta provvederà anche a un intervento puntuale per sanare le infiltrazioni dell'edificio lato mare.

I lavori termineranno entro la fine di febbraio e sono cominciati in questo preciso periodo dell'anno in accordo con le attività economiche operanti all'interno della Pescheria.

Le parole del sindaco Matteo Gozzoli

«Siamo molto contenti che partano questi lavori funzionali e fondamentali per la Pescheria Comunale, un luogo sì di lavoro ma anche di tradizione e di ritrovo per la città. L'intervento riguarda l'Unità di Trattamento dell'Aria che permetterà di rendere l'ambiente molto più accogliente sia per gli operatori che per il pubblico», il commento del sindaco Matteo Gozzoli.