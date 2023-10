Cesenatico, personale introvabile e costoso: metà degli albergatori tentati di chiudere le cucine o esternalizzarle

Per il turismo balneare il sistema è già all’apice più di così non si può dare. Quindi per incrementare il numero di presenze bisogna trovare nuovi motivi di interesse.

È il succo dello stimolo lanciato da Confesercenti, che premette che Cesenatico e le altre località della costa romagnola escono promosse dalla stagione 2023, nonostante le difficoltà.

L’associazione di categoria ha interpellato cento operatori turistici di Cervia, Cesenatico, Gatteo e San Mauro per fare il punto su luci e ombre dell’estate.

Una risposta sorprendente ha a che fare con la difficoltà di trovare lavoratori stagionale o il costo ritenuto troppo salato: per il 2024 metà degli intervistati starebbe valutando di chiudere oppure esternalizzare il servizio di cucina.

La sfida delle infrastrutture

I dati dell’indagine sono stati presentati due giorni fa all’hotel “Miramare”, alla presenza dell’assessore regionale al turismo e attività produttive Andrea Corsini, che è stato incalzato sulle esigenze infrastrutturali, a partire da un sistema integrato di trasporti che poggi sull’aeroporto di Forlì, sulla ferrovia e sulla grande viabilità. Lui ha spiegato che gli ostacoli, oltre che nella burocrazia, stanno nella politica, perché i cambi di governi intervenuti hanno portato a revisione i progetti. Per esempio, quello per ampliare il passante autostradale di Bologna, con annessa tangenziale, con i lavori che partiranno nel 2025 e saranno ultimati entro il 2030 e - ha avvertito - «anche se Autostrade per l’Italia la piena percorribilità della A14 durante le varie fasi dell’intervento ci sarà sicuramente un forte impatto». Sono invece «molto più avanti i lavori per la quarta corsia tra Bologna San Lazzaro e Ravenna».

La vicesindaca di Cesenatico, Lorena Fantozzi, l’assessore all’Attività produttive di Cervia, Michela Brunelli, e il sindaco di Gatteo, Roberto Pari, hanno partecipato all’incontro, evidenziando che i Comune possono fare la loro parte per allungare la stagione oltre i classici cento giorni d’estate, in termini di apertura degli esercizi, lavoro e tempi d’occupazione.

Dati su cui riflettere

Tornando alla ricerca fatta, il 44% del campione ha indicato nell’alluvione di maggio il problema maggiore che ha inciso sulla stagione 2023, mentre il 30% considera più pesante l’impatto dei guai che vengono dall’economia reale: l’aumento dei prezzi, l’inflazione, le materie. La capacità di spesa dei turisti viene vista in calo dal 66% degli interpellati. La carenza di personale viene indicata come un nervo sempre più scoperto, tanto che il 29% è tentato di chiudere la cucina e il 19% pensa di esternalizzarla. Il 40% degli operatori dichiara che il costo maggiore per l’azienda è rappresentato da personale, davanti a energia, affitti e materie prime. Solo il 15% ritiene insufficienti le presenze e il fatturato. In vista dell’estate 2024, il 35% si dice pronto a investire per ammodernare la struttura, il 50% no e gli altri stanno valutando il da farsi.

Un dato che merita attenzione è la durata media del soggiorno, che supera quella regionale: 5,85 giorni a Cesenatico e 4,32 a Cervia (a Rimini 3,83, Riccione 4,11). Da gennaio ad agosto le presenze a Cesenatico sono state 2.941.886 (-3,2% rispetto allo stesso periodo del 2022); a Cervia 2.775.534 (-5,3%); a Gatteo 593.042 (-3,6%); a San Mauro 184.590 (-10%).