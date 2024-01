Cesenatico, “Patto per la lettura”: martedì il primo incontro

Martedì 30 gennaio si terrà alle 15.30 in Biblioteca comunale a Cesenatico il primo tavolo di coordinamento del “Patto per la lettura” che vedrà la partecipazione dei suoi firmatari insieme all’assessore alla cultura Emanuela Pedulli, al dirigente Silvio Mini e al direttore del Museo della Marineria e della Biblioteca comunale Davide Gnola. In questo primo incontro conoscitivo i sottoscrittori condivideranno le proprie attività in programma dedicate alla promozione del libro e della lettura e stabiliranno le basi per la nascita di nuove collaborazioni, mettendo a punto strategie utili per fornire alla cittadinanza una comunicazione completa e coordinata di tutte le iniziative offerte.

Tre anni

Il “Patto per la lettura” di Cesenatico e la lista dei soggetti pubblici e privati che lo hanno sottoscritto sono stati firmati dal sindaco Matteo Gozzoli e in quanto processo partecipato, il “Patto per la lettura” resterà aperto per tutta la sua durata triennale all’adesione di soggetti pubblici e privati convinti dell’impatto positivo esercitato dal libro e dalla lettura nello sviluppo personale e nel rafforzamento del tessuto sociale della comunità, che siano disposti a collaborare attivamente per diffonderli in un’azione coordinata con gli altri partecipanti del Patto.

Gli aderenti

Ad oggi, hanno sottoscritto il Patto per la Lettura, insieme agli istituti culturali del comune di Cesenatico: Associazione Culturale Barbablù; Azienda USL della Romagna - Distretti Sanitari di Cesena, Valle Savio e del Rubicone; Circolo Arci Borella: Confesercenti Cesenate; Cooperativa Sociale Società Dolce; Cooperativa Stabilimenti Balneari Cesenatico; Direzione Didattica 1° Circolo Cesenatico: Direzione Didattica 2° Circolo Cesenatico; Formula Servizi Società Cooperativa; Istituto Statale di Istruzione Superiore Leonardo Da Vinci; Quelli di Sala del 2° Circolo Didattico Aps; Scuola dell’infanzia Cardinal J. Schuster; Scuola Secondaria di Primo Grado Dante Arfelli. A questi vanno aggiunti i volontari di nati per Leggere e il gruppo di lettura Legger-mente.

«Martedì cominciano formalmente questo percorso a cui lavoriamo da tempo e sarà il primo tavolo di coordinamento che ci renderà effettivamente operativi. Crediamo molto in questo patto anche perché la lettura – e la cultura in senso più ampio – sono un elemento importante per fare comunità e per incidere nella vita pubblica nel senso più ampio e alto possibile», il commento dell’assessore Emanuela Pedulli.