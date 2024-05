Cesenatico, passo preliminare per una nuova Casa residenza per anziani

La giunta comunale di Cesenatico ha approvato una delibera per l’avviso pubblico di manifestazioni di interesse per la presentazione di una proposta preliminare di accordo operativo finalizzata all’acquisizione al patrimonio comunale di un’area idonea per la futura realizzazione di una “Casa di Residenza Anziani” (Cra) e anche di progettazione di massima della stessa.

L’indagine esplorativa ha la finalità di acquisire appunto manifestazioni di interesse per la presentazione di una proposta di accordo operativo tendente a perseguire l’acquisizione di un’area, posta nel territorio comunale, idonea alla realizzazione di una nuova struttura da adibirsi a Casa Residenza Anziani, ritenuta un obiettivo prioritario per la città. Oltre alla proposta di cessione dell’area, dovrà essere presentato, a corredo della manifestazione di interesse, un progetto di massima della Casa Residenza Anzian. L’avviso consente la presentazione di proposte progettuali ed è finalizzato ad un’indagine di mercato. Pertanto le manifestazioni di interesse che perverranno non saranno in alcun modo vincolanti per l’Amministrazione Comunale. Con questo avviso, l’Amministrazione intende sondare il preliminare interesse per l’attuazione dell’intervento da parte di soggetti potenzialmente interessati a partecipare ad una successiva procedura.

L’area che ospiterà la nuova Cra dovrà tenere conto di alcuni criteri: presentare una estensione di almeno 3000 mq di superficie da cedersi; essere ceduta al Comune di Cesenatico e risultare priva di vincoli; essere posta in una zona facilmente accessibile e prossima a strutture viarie idonee. La nuova struttura dovrà ospitare minimo 70 posti letto, includere al suo interno un centro diurno ed essere dotata di alloggi protetti.

I prossimi giorni il bando sarà disponibile sul sito del Comune di Cesenatico e i soggetti interessati avranno 120 giorni di tempo per presentare la documentazione.

Dice il sindaco Matteo Gozzoli: «La Giunta ha approvato questo primo passo preliminare ma comunque importante per cominciare a lavorare in vista delle futura costruzione di una nuova Casa di Residenza per Anziani. Siamo alle battute iniziali dell’iter che richiederà molto lavoro ma ci auguriamo di ricevere manifestazioni di interesse idonee che ci permettano di avviare la progettualità».

Aggiunge il consigliere comunale delegato Mauro Bernieri: «Ringrazio ancora una volta il sindaco e tutta l’amministrazione per avermi subito affidato questa delega perché sento da sempre la loro fiducia riguardo a questo tema così importante. Come maggioranza stiamo lavorando duramente perché sappiamo che l’attuale Casa di Residenza non basta più a soddisfare le esigenze dei cesenaticensi e questo spinge le famiglie a doversi spostare causando numerosi disagi e complicazioni. Questo avviso pubblico è l’inizio di un lavoro importante».