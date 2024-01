Cesenatico, oltre 6.500 prodotti donati con la colletta alimentare

Sabato scorso è andata in scena nei supermercati di Cesenatico la consueta colletta alimentare organizzata dai Comitati di Zona insieme alle associazioni di volontariato del territorio con la collaborazione del Comune. Una giornata intera dedicata alla solidarietà a cui la cittadinanza ha risposto presente nonostante il maltempo.

Sono stati raccolti ben 6.512 articoli in totale; 1634 pacchi di pasta e riso, 812 barattoli di passata, 1453 barattoli di legumi, 700 scatolette di tonno, 609 confezioni alimenti per neonati, 308 prodotti di igiene per la persona, 190 bottiglie di latte, 79 pacchi di zucchero, 18 confezioni di sale, 45 confezioni di farina, 136 pacchi di succhi di frutta, 75 bottiglie di olio, 20 pacchi di caffè, 200 confezioni di biscotti, 67 confezioni di merendine, 80 confezioni di fette biscottate e cracker, 34 confezioni di pannolini, 52 detersivi per la casa.

Il prezioso materiale raccolto è stato donato a cinque associazioni di promozione sociale che operano a Cesenatico: Caritas, Croce Rossa Italiana, I Bambini al primo posto, Tra il cielo e il mare e L’Albero della vita, le quali distribuiranno i prodotti alimentari e non a persone e famiglie indigenti del territorio. Frutta e verdura fresca sono state destinate alla caserma dei vigili del fuoco.

Dice il sindaco Matteo Gozzoli: «Non avevamo dubbi ed eravamo certi che Cesenatico avrebbe risposto presente a questa chiamata nonostante tutta la collettività stia vivendo un periodo di tensione economica. La nostra città ha un cuore grande e grazie a giornate come questa possiamo aiutare tante famiglie del territorio».

Aggiunge l’assessore Mauro Gasperini: «Ci tengo a ringraziare tutte le persone che hanno reso possibile questa giornata di solidarietà: i comitati di zona, le associazioni di volontariato, i tanti volontari, i gestori dei supermercati e tutti i cittadini che hanno donato qualcosa. Cesenatico, quando fa squadra, vince sempre»