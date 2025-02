A Cesenatico sta per nascere un nuovo asilo nido che sorgerà in via Leone nella sede della vecchia scuola dell’infanzia che negli ultimi anni era diventata la sede temporanea della Caritas di Cesenatico. Il finanziamento del Pnrr ammonta a 332.000 euro arrivati tramite un decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito per il “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”.

Ad eseguire i lavori per il nuovo asilo di via Leone sarà la Lacky srl di Imola che si è aggiudicata l’appalto con un ribasso del 6,23%. L’aggiudicazione dei lavori doveva essere fissata entro il 28 febbraio 2025 - i termini sono stati solo di recenti prorogati - e così si è proceduto ad un appalto integrato: Lacky srl si occuperà dei lavori mentre sarà Tecnocentro Studio Associato di Savignano sul Rubicone a curare la progettazione. Parte così il percorso per dare alla città un’ulteriore occasione di offerta educativa nella zona sud di Cesenatico e i tecnici comunali stanno lavorando per prevedere una sezione dedicata ai lattanti dai 4 ai 9 mesi, soluzione che al momento non è presente sul territorio comunale.