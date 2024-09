Cesenatico, nuove “zone rosse” contro bivacchi e degrado: ecco quali sono

Il Consiglio Comunale di ieri sera ha approvato la modifica al regolamento di Polizia Urbana con 11 voti favorevoli e 6 astenuti. Il nuovo testo prevede di individuare via Cappucicni, via Baldini, via Saffi (nel tratto compreso tea via Mazzini e l’intersezione con viale Roma), “Largo San Giacomo”, “Piazza Michelangelo” e l’area verde di via Crispi come “zone rosse” in cui è possibile applicare il cosiddetto ordine di allontanamento. In questo modo la Polizia Locale potrà tenere ancora di più sotto controllo le aree per fare in modo che non si verifichino bivacchi, atti contrari al decoro, turbative dell’ordine pubblico. Questo mira alla piena fruibilità delle aree e la sicurezza dei cittadini.

«Abbiamo deciso di integrare il nostro regolamento inserendo queste nuove aree nelle cosiddette “zone rosse”. Questo permetterà alla Polizia Locale di intervenire con il cosiddetto ordine di allontanamento qualora fosse necessario in modo da tutelare ancora di più i cittadini che segnaleranno situazioni di disagio», il commento del sindaco Matteo Gozzoli.

«Durante il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica del 13 settembre scorso abbiamo condiviso questa misura con la Prefettura e la Questura e abbiamo trovato subito collaborazione. Ringrazio il comandante Alessio Rizzo per il supporto e l’aiuto», le parole dell’assessore Mauro Gasperini.