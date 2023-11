Cesenatico, non si riesce a prosciugare la Vena: fatte arrivare le palancole

Da settimane la Vena Mazzarini non vuol saperne di prosciugarsi per permettere i lavori di consolidamento del ponte di viale Roma. Le pompe aspirano acqua giorno e notte senza vedere la fine. Rumore e vibrazioni prodotte finiscono per disturbare il sonno del vicinato, mentre l’acqua contenuta dentro lo sbarramento bituminoso di massi non accenna a scendere di livello. Affiora di continuo da sotto l’alveo della Vena Mazzarini. Ieri il gran consulto di esperti con la ditta incaricata per rimediare al problema e poter partire con i lavori di consolidamento del ponte. Allo scopo sono state fatte arrivare le palancole di ferro da piantare sotto il fondale melmoso della Vena in modo da togliere tutta l’acqua dai lati del ponte, dove un mese fa erano stati creati, da parte a parte, due sbarramenti costruiti con sassi e materiale bituminoso che, con l’ausilio delle pompe, avrebbero dovuto in poco tempo prosciugare l’acqua in modo da consentire le lavorazioni su piloni, travi e solette del malandato ponte. Cosa che fino adesso non si è riusciti a fare, proprio perché non si riesce a togliere l’acqua.

Un inconveniente che in città in tanti hanno notato, anche per via di quell’incessante rumore prodotto tutto il giorno dalla pompe aspiranti, nonostante la Vena tra i due argini temporanei continui a mantenersi piena d’acqua. Evidentemente il progetto dei due sbarramenti costruiti in ciascun lato del ponte non basta. La presenza dell’acqua che si ricrea di continuo sarebbe data dal fondale. Ieri la ditta riminese esecutrice dell’opera ha fatto giungere sul posto le palancole per rimediare all’inconveniente.

Sempre ieri è stato fatto un sopralluogo con la presenza del sindaco, della dirigente Chiara Benaglia, della responsabili dei lavori pubblici Barbara Zignani, del direttore dei lavori ingegner Maurizio Berlati, con i referenti della ditta esecutrice. A fornire ragguagli è il sindaco Matteo Gozzoli: «Un incontro che avevamo sollecitato con riferimento alle evidenti problematiche, per necessità nostra e della stessa impresa di mettere mano ai lavori di consolidamento del ponte. Sono state trasportate sul posto le palancole da piantare; hanno una lunghezza di 5 metri. Si incomincerà a piantarle affiancate alla tura lato Boschetto, proprio da dove l’acqua riaffiora da sotto il fondale. C’è stato assicurato che entro la settimana riuscirà a essere prosciugata. Nell’alveo della Vena rimarrà il problema del fango. Saranno piantati gli aghi del sistema wellpoint (punta da pozzo per consentire drenaggio, ndr) per portate fuori l’acqua».