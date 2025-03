Cesenatico, nido d’infanzia comunale: via alle iscrizioni

Sono aperte le iscrizioni al nido d’infanzia comunale per l’anno educativo 2025/2026. Il nido d’infanzia verrà organizzato per i bambini nati negli anni 2023 e 2024, residenti nel territorio comunale di Cesenatico, che abbiano compiuto almeno 9 mesi di età alla data di inizio del servizio - 10/09/2025 - e i 12 mesi di età entro il 31/12/2025.

Il nido d’infanzia comunale “Piccolo Mare”, in via Don Minzoni 17 resterà aperto per incontrare le famiglie intenzionate ad usufruire del servizio per l’anno educativo 2025/2026 il 6 marzo e il 13 marzo 2025, dalle ore 16.00 alle ore 18.00; Il nido d’infanzia privato-convenzionato “L’Arcobaleno” in via Cesenatico 52 resterà aperto per incontrare le famiglie intenzionate ad usufruire del servizio per l’anno educativo 2024/2025 il 12 marzo e il 25 marzo 2025, dalle ore 16.30 alle ore 18.30. La presentazione delle domande dovrà avvenire esclusivamente on line, accedendo tramite credenziali SPID alla piattaforma dedicata disponibile sul sito comunale.