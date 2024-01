Cesenatico, nel 2023 gestite 824 pratiche edilizie

Gli uffici del settore edilizia del Comune di Cesenatico hanno conteggiato in questi giorni la mole di pratiche ricevute nel corso del 2023: dal 1 gennaio al 31 dicembre sono arrivate ben 824 pratiche edilizie. Un dato che testimonia il grande lavoro di tutti i tecnici e il continuo confronto con cittadinanza e professionisti. Nello specifico ci sono state 301 richieste di accesso agli atti, 189 pratiche di agibilità, 93 pratiche di sismica, 8 di paesaggistica, 257 CILA, 48 CILA-S, 20 permessi di costruire, 33 valutazioni preventive e 2 Art 15 L:R: 23/2004. La maggior parte di queste operazioni può essere svolta in formato digitale per venire incontro alle esigenze di cittadini e studi di professionisti.

Nel 2018 erano state presentate 206 pratiche; nel 2019 erano state presentate 979 pratiche; nel 2020 erano state presentate 945 pratiche; nel 2021 erano state presentate 1302 pratiche; nel 2022 erano state presentate 937 pratiche.

«Questi numeri raccontano il grande lavoro degli uffici e testimoniano anche il passaggio a un comune più digitale che stiamo cercando, gradualmente, di condurre dal 2016. Manteniamo sempre aperto anche il binario più tradizionale per venire incontro alle esigenze di tutti e nel 2024 è stato fatto un grande lavoro in questo senso », il commento del sindaco Matteo Gozzoli.