Cesenatico, nasce una Fondazione in memoria di Giovanni Bissoni

Una associazione nel nome e in ricordo di Giovanni Bissoni, conosciuto e molto apprezzato prima come sindaco e poi come assessore regionale alla Sanità.

Amici e collaboratori di Giovanni Bissoni, a cinque mesi dalla prematura scomparsa, per una forma grave quamto dal decorso rapido di sclerosi laterale amiotrofica, si sono ritrovati sabato 17 febbraio e hanno posto le basi per quella che diverrà l’associazione a lui intitolata. Nata per ripercorrere l’impegno di Bissoni sui temi della sanità pubblica regionale e nazionale; apprezzato da tanti, anche non vicini al suo orientamento politico. Attraverso un’iniziativa pubblica, a breve l’associazione verrà presentata. Costituita con un proprio organo statutario per il raggiungimento degli obiettivi preposti; formata da un comitato scientifico per affrontare gli argomenti legati al Servizio sanitario nazionale, vero cardine per il diritto alla salute per tutti i cittadini. Ma anche per approfondire il ruolo, l’opera e l’attività relative alla crescita di Cesenatico, quando la cittadina lo ebbe per molti anni come sindaco.

Ad anticipare nel merito quello che diverrà e farà l’associazione intitolata a Bissoni è l’ex sindaco di Cesenatico Luciano Natali, da sempre suo amico e collaboratore. «L’impegno di dar vita a questa associazione è per riconoscere e portare avanti quanto Giovanni si è sempre adoperato e speso: la difesa e il rilancio del Servizio Sanitario Nazionale, una valore cadine e indispensabile del nostro Paese». «L’attenzione - precisa Natali - sarà rivolta anche alla sua città, che lo vide giovanissimo sindaco, a cui contribuì in modo determinante alla sua crescita e valorizzazione anche nel nome della tradizione marinara». Natali aggiunge: «A breve l’associazione, penso tra una decina di giorni, quando saranno conclusi i passaggi necessari, sarà presentata in via ufficiale. Con un consiglio direttivo, un comitato scientifico, quest’ultimo chiamato anche a invitare esperti per discutere e affrontare i temi e le materie che stanno alla base degli obiettivi che ci siamo prefissati, con particolare riguardo a quelli sanitari e della salute».

Già adesso l’associazione conta l’adesione di una settantina di amici e collaboratori. Tra loro oltre a Luciano Natali; la sorella Franca Bissoni; l’ex presidente della regione Emilia Romagna, Vasco Errani; il primario di Urologia all’ospedale Bufalini ed ex assessore regionale, Carlo Lusenti; il professore associato di Medicina Sociale, facoltà di Medicina e Chirurgia, Università di Bologna Francesco Taroni; il presidente di Amici di Casa Insieme Onlus Maratona Alzheimer Stefano Montalti.

Giovanni Bissoni, morto lo scorso ottobre all’età di 70 anni, divenne sindaco a soli 23 anni nel giugno del 1977 e poi ancora nel 1983 e lo rimase fino all’aprile del 1990, quando passò il testimone proprio a Luciano Natali. È stato per 15 anni capace e stimato assessore alla guida della sanità regionale, voluto in quel ruolo da Pierluigi Bersani. Grazie alla sue capacità acquisite e alle sue esperienze organizzative, maturate da strenuo difensore della sanità universalistica, era stato chiamato nel tempo a collaborare in qualità di consulente dei vari ministri della Sanità succedutisi nel corso delle ultima legislature: da Rosi Bindi a Renato Baldazzi, a Beatrice Lorenzin, per finire con Giulia Grillo e Roberto Speranza. Toccante ai funerali laici di Giovanni Bissoni cinque mesi fa a Cesenatico il messaggio fatto pervenire dal presidente della Cei, il cardinale Matteo Zuppi.