Cesenatico, mamme-turiste in lotta per la giostrina: «I nostri figli saranno tristi»

Un gruppo di mamme dà manforte alla protesta di alcuni esercenti contro lo spostamento della giostra da piazza Carlo Pisacane, allontanata prima che scadesse la concessione decennale dalla zona vicina all’ingresso del palazzo storico delle poste centrale.

Dopo la risposta all’interrogazione data dal sindaco e dal suo vice in Consiglio comunale, dove è stata ribadita la ferma volontà di non riportare quel divertimento per i bimbi nel luogo dove era collocato fino a poche settimane fa, tante famiglie con figli piccoli non si rassegnano. A qualcuno non va proprio giù la decisione di trasferire la giostrina di piazza Pisacane a 800 metri di distanza, in un giardinetto pubblico di piazzale Comandini. Dovrebbe traslocare lì dopo che si assegnerà a quell’utilizzo l’area individuata, attraverso un bando pubblico, come prevedono le normative.

Nell’ultima seduta dell’assise, l’amministrazione comunale ha risposto alle minoranze, che avevano presentato un’interrogazione in proposito. Ha spiegato i motivi che hanno spinto a spostare la giostra su un’altra area pubblica.

Il comitato che si batte per il suo mantenimento in piazza Pisacane, però, non si arrende e dopo avere già raccolto oltre mille firme su una petizione torna alla carica dando voce a due famiglie, una di Sasso Marconi e l’altra di Bologna, che rivorrebbero la giostra dov’era prima.

«Siamo una famiglia di Sasso Marconi che si reca a Cesenatico e se non dovessimo trovare la giostra in piazza Pisacane sarebbe per noi una tristezza. Rivogliamo la giostra, il sindaco la deve ripristinare», è l’appello di Giorgia Callegaro. Sulla stessa lunghezza d’onda Sonia Farina: «Viviamo a Bologna, trascorriamo le nostre vacanze a Cesenatico: siamo clienti fissi della giostra di Teo. Se i miei bambini non la troveranno lì, ci rimarranno davvero male».

Secondo il comitato, il sindaco, stabilendo di spostare una giostra in un’altra area pubblica, «getterebbe discredito sulla città». E c’è chi è sempre più convinto che forse l’errore fu la scelta di autorizzarne la collocazione in quella storica piazzetta che ha un grande valore architettonico testimoniale e conserva importanti memorie civiche.