Cesenatico, “lo spritz della solidarietà”: raccolta fondi per l’equipaggio del peschereccio schiantato sugli scogli

Anche l’Art Mbt di Cesenatico, il ristò-pub sul lungomare Carducci diventato celebre per il suo ricco apericena-gourmet, si unisce alla gara di solidarietà per dare una mano concreta all’equipaggio del Calimero Sampa, il motopeschereccio schiantatosi contro gli scogli lo scorso 28 gennaio. Massimo e Ivan, infatti, hanno deciso di organizzare “Lo spritz della solidarietà”, una nobile iniziativa di raccolta fondi in programma per tutta la giornata di sabato 22 febbraio (dalle ore 17 alle 24). In pratica, il locale devolverà all’equipaggio del Calimero il 50% di tutti gli Spritz venduti in quella giornata, sia quelli classici con Aperol sia quelli speciali “Mediterranei” con limone di Sicilia, rosmarino, sale marino e camomilla blu (per chi non ama lo Spritz ma vorrà partecipare ugualmente all’iniziativa verrà servito in alternativa un calice di prosecco).