Cesenatico, la storia dei vecchi lupi di mare cerca una vetrina anche sul web

Il Centro studi della marineria prova a farsi conoscere anche attraverso il web e i social. Il Centro di documentazione è stato aperto nel 2015, in occasione dei 70 anni della cooperativa “Casa del pescatore”, decisa a valorizzare la propria storia anche con iniziative di stampo culturale. In uno stabile si sua proprietà in via Squero, 63 è stato quindi realizzato un Centro di studi e documentazione, intitolandolo a Giorgio Calisesi, ex sindaco di Cesenatico e poi direttore della biblioteca comunale, che negli anni Settanta del secolo scorso era stato direttore della “Casa del pescatore” e aveva poi pubblicato un volume dal titolo “Una cooperativa, un paese” (edito da “Il ponte vecchio”), nel 1995, in occasione dei suo primi 50 anni di attività della cooperativa, al servizio della pesca e dei marinai di Cesenatico. Lo stesso Calisesi, assieme al giornalista Antonio Lombardi, negli anni successivi si era adoperato per raccogliere le intervisti dei vecchi pescatori, documentare le loro storie, le immagini del loro lavoro e gli oggetti tipici della marineria.

Il presidente della “Casa del pescatore”, Giuliano Pagliarani, spiega che «all'interno del Centro è presente una mostra fotografica permanente che ripercorre la vicenda della marineria di Cesenatico dai primi anni del Novecento fino ai giorni odierni. Le immagini esposte raccontano i suoi protagonisti, i mestiere del mare e gli sviluppi delle imbarcazioni». Sono stati anche recuperati e messi in mostra in quello spazio strumenti di pesca e di navigazione e c’è una sezione dedicata ai primi ausili autenticamente tecnologici, quali il radar, le radio trasmittenti, gli ecoscandagli di diversa generazione. Inoltre - sottolinea Pagliarani- «ci sono documenti donati da pescatori, capibarca e marinai, libretti di navigazione, libri sociali e delle adunanza, compresi i quaderni e i disegni di scuola risalenti agli anni Trenta e Quaranta appartenuti agli alunni che frequentavano l’Avviamento navale».

Il direttore della cooperativa, Mario Drudi, aggiunge: «Per favorire una più diffusa conoscenza e una maggiore frequentazione al Centro da parte dei visitatori abbiamo deciso di aprire una pagina Facebook dedicata, sulla quale metteremo in evidenza iniziative e orari delle visite guidate alle attività che si svolgono in porto, alla sala d’asta del mercato ittico, alla sala lavorazione reti, durante lo sbarco prodotto ittico.

Si è anche stretta una collaborazione con “Living Cesenatico” per i contenuti e la comunicazione social e web e per garantire l’apertura e la fruibilità del Centro. L’obiettivo è rendere più fruibile un aspetto importante di Cesenatico: quello che riguarda la sua identità e le sue radici culturali marinare».