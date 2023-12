Cesenatico, la solidarietà della Caritas non si ferma mai

Il sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli questa mattina si è recato nella sede cittadina della Caritas nei locali dell'ex scuola di via Leone a Villamarina. Con l'occasione degli auguri per le feste, il primo cittadino ha ringraziato i volontari che tutto l'anno prestano servizi per aiutare le famiglie di Cesenatico e non solo. La sede è davvero un centro operativo della solidarietà: magazzino per il cibo, frigo per mantenere gli alimenti in fresco e un reparto di abbigliamento curato e gestito nei minimi dettagli. C'è anche una zona dove vengono stipati e catalogati accessori per la casa. I volontari che lavorano in totale sono 30, a turno e tutti pronti a donare il loro tempo e a dedicarsi a tutte le attività necessarie. La Caritas di Cesenatico distribuisce 30 quintali di cibo al mese. In tutta la diocesi di Cesena-Sarsina quella di Cesenatico è l'unica Caritas ospitata dall'Amministrazione Comunale che copre anche tutte le spese relative alle utenze.

«Oltre alla collaborazione quotidiana e ai contatti che tengo regolarmente, le visite che faccio alla Caritas rappresentano sempre uno dei momenti più significativi del mio lavoro. Rimango ogni volta sorpreso dal clima di serenità e di grande calma che tutti i volontari creano lavorando per gli altri, portando non solo sostegno pratico e materiale ma anche un grande aiuto morale a chiunque si rivolga a loro. Ringrazio il presidente Valerio Navarra per l'invito», il commento del sindaco Matteo Gozzoli.