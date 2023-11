Cesenatico, la sede bruciata della protezione civile torna operativa entro metà mese

Sede della protezione civile, lavori al traguardo. È pronta per tornare a essere pianamente agibile e quindi operativa entro la prima metà di novembre. Dopo che in via Saffi, a fine febbraio, il complesso che ospita Radio Soccorso - protezione civile e i vigili del fuoco volontari, era stato dato alle fiamme da un piromane cesenate. Il Comune a giugno aveva anticipato 140mila euro, per rimediare ai danni provocati dalle fiamme, quantificati in 390mila euro. Rendendo così possibile partire con gli interventi di bonifica e ripristino.

Alla metà del mese la sede di via Saffi, con uffici, centrale operativa, ricovero mezzi e deposito materiali, tornerà pienamente agibile, stando a quanto preventivato dall’Ufficio tecnico comunale che ha affidato i lavori. «Stiamo lavorando affinché questo sia possibile anche qualche giorno prima di metà novembre - preventiva il sindaco Matteo Gozzoli- Ciò consentirà il ritorno in sede anche dei vigili del fuoco volontari, sistemati oggi in via provvisoria a Villamarina, in un’altra struttura pubblica». In questi mesi coi soldi anticipati dal Comune si sono rimosse le parti bruciate, bonificati gli ambienti, tinteggiati gli interni, sostituiti gli impianti elettrici, rinnovati gli infissi, sistemato il piazzale esterno, demolita una tettoia. «Nell’incendio sono andati distrutti anche gli uffici, gli arredi, alcuni mezzi. E poi la tettoia che collegava l’ala dei vigili del fuoco a quella occupata da Radio soccorso, che non è stata ancora ricostruita. Solo questa costa 100mila euro. Rimedieremo con il montaggio di una copertura provvisoria e una tensostruttura. Per i lavori di ripristino siamo in contatto coi periti dell’assicurazione per ottenere il rimborso per i danni subiti e quanto come Comune abbiano anticipato per sveltire i tempi».

Giuseppe Astolfi, presidente di Radio Soccorso Cesenatico, racconta: «Pur nella precarietà siamo sempre rimasti operativi - dichiara Astolfi -. Ora stiamo per prendere pieno possesso della struttura con uffici, sala radio, deposito attrezzature, ricovero mezzi. Attualmente siamo 30 volontari, abbiamo 4-5 automezzi alcuni dei quali in comodato d’uso. Si aggiungono una mezza dozzina tra pompe Varisco per il drenaggio dell’acqua e pompe aspiranti sommerse, più i materiali d’uso».

Intanto nei giorni scorsi la Proloco “del Monte” attraverso il presidente e il vice, Igor Magnani e Francesco Marconi, alla presenza del sindaco Gozzoli, ha donato a “Radio Soccorso” quanto ricavato dalla tradizionale Festa de’ Mont svoltasi il 15 e 16 settembre. La donazione fa seguito a quella del titolare della ruota panoramica.