Cesenatico, la scuola di Sala riapre lunedì 8 gennaio

I bambini sono pronti per tornare a scuola. Sono terminati il 15 dicembre i lavori di consolidamento strutturale e miglioramento sismico della scuola elementare di Sala da parte della ditta AGB Costruzioni per conto di COIR, Consorzio Imprese Romagnole di Cesena. Le operazioni, cominciate nel marzo scorso si sono concluse nei tempi previsti e stanno permettendo a Cesenatico Servizi - sfruttando la pausa natalizia delle lezione - di completare il trasloco di tutte le attrezzature e tutti gli arredi dai moduli prefabbricati all'edificio. I bambini e le bambine, unitamente a tutto il personale scolastico potranno così rientrare nell'edificio originario reso ancora più funzionale e più sicuro da lunedì 8 gennaio 2024.

Oltre ai lavori strutturali si è proceduto anche al rifacimento degli impianti e dei sistemi di illuminazione, alle tinteggiature e a nuove piantumazioni nell'area esterna.

L'investimento totale per questo intervento è stato di 1.500.000 euro: 1.000.000 sono destinati al miglioramento sismico e consolidamento strutturale, mentre 500.000,00 sono stati stanziati per i moduli temporanei che hanno permesso agli alunni di fare lezione nel miglior modo possibile e ora verranno trasferiti nel cortile della scuola media Arfelli in via Sozzi. Della cifra totale, 600.000 arrivano da un finanziamento legato al PNRR, mentre la restante parte è tutta finanziata con risorse comunali.

Così il sindaco Matteo Gozzoli: «Dopo le vacanze natalizie le alunne e gli alunni potranno rientrare a Villa Romagnoli come da programma e siamo molto felici di essere intervenuti su un edificio storico e affascinante che aveva bisogno di un intervento per essere ancora più sicuro e funzionale. I moduli prefabbricati sono stati una soluzione pratica che ha permesso di svolgere le lezioni nella migliore condizione possibile ed è stato molto utile poter lavorare in un grande clima di collaborazione con personale scolastico, insegnanti e famiglie. Credo che la conclusione di questi lavori sia un bellissimo momento per tutta la comunità e ora andremo avanti con il nostro programma di interventi in tema di edilizia scolastica».