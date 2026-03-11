Cesenatico, “La notte dei pupazzi” in biblioteca è stata un successo

Dopo il grande successo delle scorso anno, a Cesenatico ancora tantissimo entusiasmo in biblioteca per “La notte dei pupazzi” di sabato scorso. I bambini e le famiglie che hanno partecipato sono stati oltre cinquanta, con i pupazzi a popolare la biblioteca, avvicinando bambine e bambini alla lettura grazie alla voce dei volontari dell’iniziativa “Nati per leggere”.

L’iniziativa nasce nel 2007 in una biblioteca della Pennsylvania con il nome di Stuffed Animals Sleepover (pigiama party degli animali di peluche) e si diffonde presto in tutto il mondo, fino al Giappone dove diventa nuigurumi-otomari-kai. Un’idea semplice e affascinante che unisce fantasia e amore per i libri. Protagonisti sono i pupazzi dei piccoli lettori: accompagnati dai bambini in biblioteca, resteranno a trascorrere la notte tra gli scaffali. E mentre i loro amici dormono, i pupazzi vivranno tante avventure, esploreranno la biblioteca e sceglieranno un libro da portare a casa. Tutto sarà raccontato attraverso un divertente reportage fotografico che i bambini potranno scoprire al momento del ritiro.