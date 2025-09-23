Cesenatico, la Guardia Costiera sequestra oltre una tonnellata di vongole

Nella prima mattinata di oggi, martedì 23 settembre 2025, la Guardia Costiera di Cesenatico ha condotto verifiche allo sbarco presso lo scalo portuale. Nel corso dei controlli è stato rinvenuto, a bordo di due pescherecci, un quantitativo di 860 chilogrammi di vongole, in eccedenza rispetto alla quota giornaliera consentita. Il pescato, se immesso in commercio, in maniera non legittima senza i necessari controlli igienico – sanitari, avrebbe eluso le norme sulla tracciabilità, con un potenziale pericolo per la salute del consumatore. Ad entrambi i comandanti dell’unità è stata contestata una sanzione amministrativa di 2.000 euro mentre il prodotto ittico, sottoposto a sequestro, è stato venduto attraverso asta pubblica presso il locale mercato ittico secondo le procedure previste dalla normativa vigente. L’intero ricavato dalla vendita è stato devoluto allo Stato.

Inoltre, in seguito ad una segnalazione, veniva rinvenuto lungo litorale a levante di Cesenatico a circa un miglio dalla costa dal dipendente battello GC B142 un’imbarcazione con a bordo circa 240 kg di prodotto ittico (vongole), successivamente rigettato in mare in quanto ancora vivo. Tali operazioni hanno condotto al sequestro di un totale di 1100 kilogrammi di molluschi bivalvi.

Le attività svolte nella notte trascorsa rientrano nell’azione di vigilanza e controllo posta in essere regolarmente dalla Guardia Costiera per garantire non solo il rispetto delle norme in materia di pesca e prevenire e contrastare, in tal modo, il depauperamento ed il sovra-sfruttamento delle risorse ittiche nazionali ma anche per assicurare la tutela dell’ambiente marino e la sicurezza alimentare del consumatore