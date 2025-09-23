Cesenatico, la Festa dello Sport torna sabato 27 settembre

L’Assessorato allo Sport del Comune di Cesenatico organizza sabato 27 settembre 2025, la Festa dello Sport. Saranno coinvolte 29 società sportive, ognuna delle quali allestirà un proprio stand. Ci sarà la possibilità di far conoscere la propria attività sportiva ai ragazzi direttamente sul campo. La Festa dello Sport si svolgerà nel centro storico di Cesenatico e interesserà, oltre alle due aste del porto canale, l’area verde di Largo San Giacomo, via Anita Garibaldi, parte di via Mazzini, Piazza Ciceruacchio e Piazza Pisacane.

Non mancherà la “Caccia allo Sport”: ogni bambino partecipante dovrà ritirare un “passaporto”, che avrà da un lato una mappa con l’indicazione dei punti in cui trovare gli stand delle società e dall’altro uno spazio in cui far apporre, dopo aver provato la disciplina, un timbro o una firma a cura della società sportiva. I bambini che collezioneranno un certo numero di timbri riceveranno l’esclusivo gadget predisposto per l’iniziativa dal Comune. Al termine, fra tutti i partecipanti, verranno estratti 6 buoni dal valore di 100 euro da utilizzare per la pratica di una disciplina sportiva da scegliere fra quelle presenti alla manifestazione. L’evento è aperto anche agli adulti, che potranno provare tutti gli sport che si praticano a Cesenatico. La manifestazione inizierà alle ore 14.30 e si concluderà alle 18.15 quando saranno estratti i vincitori dei buoni per la pratica sportiva. Oltre alle prove sportive e alla Caccia allo Sport non mancheranno momenti di intrattenimento musicale con Roxy Vocalist e musica in piazza Ciceruacchio. In caso di condizioni meteo avverse la festa sarà rinviata a domenica 28 settembre sempre dalle 14.30.

«La festa dello sport permette alle nostre realtà cittadine di presentarsi e così bambine, bambini, ragazze e ragazzi ma anche tutte le famiglie possono passare insieme una splendida giornata scoprendo nuove discipline sportive in un grande momento di festa collettiva», ha detto il sindaco Matteo Gozzoli.

«Il nostro obiettivo è quello di riuscire a dare la giusta visibilità a tutte le associazioni sportive passando dagli sport più convenzionali agli altri. Mettiamo lo sport al centro parlando di realtà che rappresentano un presidio educativo e di crescita da cui una comunità come la nostra non può e non deve prescindere», ha dichiarato l’assessora Gaia Morara.