Cesenatico, la danza degli studenti contro la violenza di genere VIDEO

Una cinquantina di studenti delle scuole superiori “Leonardo da Vinci” hanno dato vita da un flash mob in piazza Costa contro la violenza sulle donne. L’iniziativa, già programmata diverse settimane fa dal Dipartimento di Scienze motorie delle scuola, dopo l’assassinio della studentessa veneta 22enne Giulia Cecchettin, per mano dell’ex fidanzato, ha assunto un significato ancora più profondo per l’impatto che quel gesto brutale ha avuto sulle coscienze e nel dibattito pubblico, con una enorme ondata di sdegno ma anche di discussione. La voce di ragazzi attraverso questo flash mob, vuole marcare l’attenzione sulla piaga dei femminicidi, e più in generale sulla discultura in cui affondano le radici la violenza e la discriminazione, a volte eclatante, altre volte più sottile, di cui l’universo femminile è troppo spesso vittima.