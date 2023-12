Cesenatico, la campionessa spiega ai giovani come mettersi in gioco

Una campionessa di kickboxing venuta a spiegare ai ragazzi come i desideri e le aspirazioni siano alla portata di mano, che si possono realizzare basta sapersi mettere in gioco. Provare e riprovare nonostante le difficoltà, poi la strada giusta si trova. Lei è Elena Pantaleo, palermitana doc, pluricampionessa europea e mondiale di kickboxing. Tornata ieri a Cesenatico, dopo che da allieva ha preso parte alla Summer School di politiche di Enrico Letta, per incontrare gli alunni di quarte e quinte dell’istituto superiore Leonardo Da Vinci.

Pantaleo è consigliera nazionale del Coni e da laureata con lode in giurisprudenza è diventata funzionaria dell’Ufficio del Processo in Cassazione dal febbraio 2022. Atleta con tre titoli mondiali conquistati, quattro europei, uno dei quali a squadre: l’ultimo titolo continentale è del 2022.

Nell’incontro di ieri mattina si è parlato della lotta alla violenza sulle donne, di come coniugare lo sport con lo studio e il lavoro, ma anche di prospettive femminili per percorsi da dirigente e manager. Elena Pantaleo ha esordito partendo dal suo percorso personale e dalla formazione sportiva. «Occorre innanzitutto dire dei sì alle cose. Per poter capire quello che ci piace fare. Non ho deciso io di diventare una brava atleta, mi sono trovata e mi ha aiutata prima di tutto stare in una palestra di amici. Nella pratica sportiva quando questo avviene diventa tutto più facile. Negli allenamenti come nelle gare internazionali è importante fare gruppo. Condividendo le prove, le scelte, gli allenamenti, le trasferte si diventa amici». Per poi precisare: «Ho provato tanti sport per tredici anni, prima di capire dove stavo davvero bene. Perciò il mio invito è quello, invece di dire dei no, di continuare a provare e riprovare, poi quella che sarà la scelta giusta saremo noi a trovarla».

Ha aggiunto: «Il bullismo e la violenza sono da combattere fin dall’infanzia, con l’educazione nelle scuole e la consapevolezza degli studenti». Inoltre «Per coniugare lo sport con lo studio servono maggiori strumenti e scuole che agevolino tale pratica per gli studenti».