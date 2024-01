Cesenatico, l’addio a Sandra Milo riaccende i ricordi della memorabile sera di “Sogni sul porto” nel 1986

Sandra Milo, venuta a mancare in questi giorni, assieme a Charles Aznavour e Tonino Guerra, in una notte d’estate di quasi quarant’anni fa, fece brillare di luci e sogni il porto canale. Quell’evento è rimasto vivido in Dante Delvecchio, che allora era presidente dell’Azienda di Soggiorno. Troupe televisive e inviati della stampa nazionale invasero Cesenatico per assistere a uno spettacolo fatto di musica, canzoni, danza e polveri di stelle, che piovvero dal cielo nel luglio 1986.

L’attrice morta a 90 anni fu in quella occasione una madrina corteggiatissima di “Sogni sul porto: festival dell’Adriatico, spettacolo a più voci per una serata d’estate”.

Il ricordo di Dante Delvecchio

«Era tale e quale la vedevamo sui teleschermi, vulcanica e prorompente, dal sorriso ammiccante - ricorda Delvecchio - Ebbi il piacere di conoscerla personalmente, con tutto il mio staff dell’Azienda di soggiorno: Marta, Paolo, Giovanna, scambiando qualche chiacchiera dopo i brevi convenevoli di una presentazione. Voglio ricordarla come la simpatica interprete principale di una manifestazione per me indimenticabile. Un giorno bellissimo che portò la tv a Cesenatico, in un singolare incontro dall’Adriatico al Tirreno, con la musa di Fellini e altri personaggi famosi a livello internazionale. L’idea-progetto era del regista Pino Leoni, la sceneggiatura di Tonino Guerra. Per preparare al meglio il contorno erano state messe duemila fiaccole di luci sul porto canale. Fu uno spettacolo irripetibile: la nostra piccola storia si faceva grande con lo splendore di quell’evento. Il sostegno per realizzarlo ce lo diede il sindaco Giovanni Bissoni. Quei momenti sono rimasti indelebili nel ricordo di tanti. Purtroppo non c’erano i soldi necessari per riproporla negli anni successivi».

Davanti a migliaia turisti e residenti, la chiave del successo su «la gran classe dei protagonisti dell’iniziativa: Charles Aznavour, chansonnier impareggiabile di valore internazionale fu la colonna dell’avvenimento e Sandra Milo, con a sua calda vitalità, fu l’anima di un dello spettacolo, vitalizzando ogni momento della serata. A Tonino Guerra si deve infine la scenografia di quell’evento».

Quella Cesenatico ambiva a essere crocevia d’Europa e coprotagonisti di “Sogni sul porto” - conclude Delvecchio - furono il gruppo musicale “Santa Gorizia”, il corpo di ballo di Ravenna, il primo ballerino del Teatro dell’Opera di Roma, Luigi Martelletta, e il clarinettista Adelmo Croci.

Ma sfogliando l’album dei ricordi, l’immagine più vivida che torna alla memoria è quella di Sandra Milo, «una bella signora dal portamento sempre gioviale, che sprizzava gioia di vivere e venne a Cesenatico quando era all’apice del suo fulgore».