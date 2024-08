Incidente stradale questa mattina verso le 8.50, coinvolti uno scooter classe 150 e un camper. Oltre ai sanitari del 118, una squadra del Distaccamento Vigili del Fuoco Volontari di Cesenatico è intervenuta sulla statale Adriatica per mettere in sicurezza i due mezzi mentre il personale sanitario si occupava del 76enne scooterista rimasto ferito (fortunatamente in condizioni non gravi). I rilievi a cura della Polizia Locale.