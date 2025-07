Cesenatico, incidente con tre feriti in via Galilei

Un incidente stradale questa mattina a Cesenatico, con un bilancio di tre feriti fortunatamente non gravi in uno scontro che ha coinvolto due veicoli. Verso le 10.15 è stato necessario l’intervento di una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Cesenatico in via Galileo Galilei. All’arrivo sul posto, la squadra ha operato per estrarre una persona rimasta incastrata all’interno di uno dei mezzi coinvolti. Sul posto il personale sanitario del 118 insieme alla Polizia Locale, che ha curato i rilievi e la gestione della viabilità.