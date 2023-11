Cesenatico, in estate 994 segnalazioni alla app “Comuni-chiamo”

“Comuni-chiamo” anche nel corso dell’estate 2023 è stato uno strumento prezioso per i cittadini di Cesenatico che hanno potuto, comodamente dai loro dispositivi, segnalare i problemi riscontrati in città. L’app è ormai diventata un’abitudine consolidata e dal 1 luglio 2023 al 30 marzo 2023 sono state 994 le segnalazioni, una media di oltre 10 al giorno. Un modo di tenersi in contatto, agile e veloce per entrambe le parti, vicino alle esigenze e al modo di vivere dei più giovani ma facile e intuitivo per tutte le generazioni. Avere sul proprio smartphone la possibilità di comunicare in modo costruttivo i problemi della città è anche un piccolo esperimento di cittadinanza attiva, la possibilità per tutti di dare il proprio contributo.

I dati

Sul totale delle segnalazioni ricevute durante il periodo in esame, l’84% sono state quelle risolte mentre il restante 16% è attualmente in gestione. Persiste sempre una parte consistente di segnalazioni che non è di competenza comunale e una parte che viene prontamente girata ai fornitori che erogano i servizi. I giorni di media con cui viene chiusa una segnalazione sono 14 e i tre argomenti maggiormente affrontati dall’app sono strade, rifiuti e verde pubblico.

Comuni-Chiamo

L’App Comuni-Chiamo è attiva ormai da diversi anni e può essere utilizzata per segnalare in tempo reale i problemi riscontrati in città: una buca in strada, un lampione mal funzionante, la mancata raccolta della spazzatura, la presenza di animali randagi, un tombino intasato o sfalci d’erba sono solo alcuni esempi di segnalazioni che è possibile fare. In più, Comuni-Chiamo permette al Comune di inserire agevolmente anche le segnalazioni che arrivano tramite telefono, mail o direttamente allo sportello URP. Una volta inserite nel portale, le segnalazioni vengono elaborate dalla piattaforma che attribuisce loro un grado di priorità : in questo modo il Comune saprà esattamente ciò che per i cittadini è più urgente risolvere, risparmiando tempo e risorse, e garantendo un servizio più efficiente e tempestivo.