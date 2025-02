Gli agenti hanno lavorato su due turni nel periodo invernale e su tre turni nel periodo primaverile ed estivo con un’importante estensione oraria fino alle tre di notte in tutti i fine settimana di luglio e di agosto. Questa nuova copertura è stata possibile grazie agli investimenti dell’Amministrazione Comunale e alla partecipazione al bando regionale “La sicurezza nei luoghi della movida”. Durante il 2024 sono state acquistate le bodycam, un veicolo dotato di cella di sicurezza e un etilometro di ultima generazione.

Il personale del Nucleo Sicurezza Urbana e Polizia Giudiziaria ha proceduto all’arresto di 6 persone per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti ed al deferimento in stato di libertà di 42 persone per reati legati al patrimonio, reati contro la pubblica amministrazione e in materia di stupefacenti. Proprio in questa direzione e cioè al contrasto dei fenomeni di uso e spaccio di sostanze stupefacenti si segnala l’introduzione dell’unità cinofila con l’arruolamento di “Yuma”, cucciolo di pastore tedesco attualmente in fase di addestramento presso la Scuola Interregionale di Polizia Locale. Sono stati 12 gli ordini di allontanamento notificati che hanno contribuito all’adozione di idonee misure di prevenzione a carico di soggetti ritenuti “socialmente pericolosi”.