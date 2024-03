Cesenatico, il Parco del Pettirosso diventa ancora più grande

Il Parco del Pettirosso diventa ancora più grande con l’amministrazione comunale di Cesenatico che ha acquisito ufficialmente una nuova area nell’ambito di un accordo edilizio con un privato dal valore di 107.000 euro per una superficie di 3369 mq. Una parte di essa andrà ad ampliare il parco, ritrovo per tutto il quartiere e non solo mentre 1500 mq contribuiranno ad ampliare l’area sgambamento cani già presente. Si tratta di una porzione di terreno ubicata tra il retro della scuola elementare “Ada Negri” e la sede de “La Nuova Famiglia Onlus”, adiacente all’area di sgambamento cani già esistente e questo permetterà di collegarla a quest’ultima per creare un ampio spazio. L’area verrà impreziosita da nuove piantumazioni, cestini e anche una fontana.

«Il Parco del Pettirosso si amplia e riusciamo così a mettere a disposizione della collettività un’area verde ancora più grande, funzionale e accogliente. Penso sia uno dei parchi più utilizzati di Cesenatico e così cittadini e famiglie avranno ancora più spazio», il commento del sindaco Matteo Gozzoli.

«Siamo contenti di questo ampliamento e avremo un’area di 1500mq che sarà collegata all’area di sgambamento già esistente andando a creare una zona bellissima all’interno del Parco del Pettirosso. Procederemo a nuove piantumazioni, all’installazione di cestini e anche di una nuova fontana. Abbiamo mantenuto una porzione di terreno cuscinetto tra i nuovi confini dell’area cani e il giardino della scuola “Ada Negri” per garantire la sicurezza di tutti», le parole della vicesindaca Lorena Fantozzi.