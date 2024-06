Cesenatico, “Il giallo del Tour”: mercoledì sera si presenta il libro di Beppe Conti

Cesenatico si prepara sempre di più all’arrivo della tappa del Tour de France e lo fa non solo addobbando la città ma anche con due eventi speciali. Mercoledì sera alle ore 21 al Museo della Marineria, Beppe Conti presenterà il suo ultimo libro “Il Giallo del Tour” con ingresso gratuito. Trionfi e tragedie, le imprese storiche, i retroscena, segreti, misteri e misfatti dei leggendari protagonisti del Tour de France, la corsa più importante del mondo, dal 1903 ai giorni nostri. Il primo vincitore era valdostano, Maurice Garin, uno spazzacamino che rinnegò l’Italia per la Francia. Un secolo fa il primo vincitore italiano, Ottavio Bottecchia, nel 1924 e nel ’25. Poi nel ’27 la sua morte misteriosa sulle strade friulane. Il Tour entrò nella leggenda nel 1930 quando gli organizzatori crearono le squadre nazionali, una formula che esaltò le imprese e i trionfi di Coppi e Bartali in maglia tricolore diretti da Alfredo Binda. Il fascismo impedì a Bartali di vincere nel ’37. La verità sulla telefonata a Bartali nei giorni dell’attentato a Togliatti nel luglio ’48. La vera storia del passaggio della borraccia fra Gino e Fausto. I misteri e il giallo del ritiro della nostra nazionale nel ’50 mentre stava dominando il campo. L’impresa di Nencini e la tragedia di Rivière finito nel burrone per seguire il campione toscano in discesa. I duelli incandescenti fra Anquetil e Poulidor, la morte di Simpson sul Ventoux, il trionfo inatteso e magico di Gimondi. Le imprese folli di Merckx e le nostre sconfitte. L’irresistibile Hinault, Chiappucci e Bugno battuti da Indurain, stranamente favorito dalle lunghe crono. La tragedia di Casartelli scendendo dai Pirenei. La leggenda di Pantani, che salvò il Tour dagli intrighi del doping, ultimo campione ad aggiudicarsi nella stessa estate prima il Giro e poi la corsa a tappe francese. Le frodi di Armstrong, l’arrivo dei britannici. L’ultimo nostro grande trionfo con Vincenzo Nibali, sino ai duelli fra Pogacar e Vingegaard.

Venerdì 21 “la Notte gialla”

Venerdì 21 giugno alle 21 in Piazza Andrea Costa è in programma “La Notte Gialla” condotta da Davide De Zan con grandissimi ospiti: salirà sul palco Jan Ulrich, storico rivale di Marco e grandissimo campione, insieme a Mario Cipollini e a Vincenzo Nibali in collegamento video. Sul palco sarà presente anche l’intera squadra della Mercatone Uno che vinse il Tour de France. Sarà un grande momento di racconto, emozione e ricordo di quanto la stessa piazza accolse Marco da re dello sport mondiale dopo la storica doppietta Giro e Tour del 1998. La serata trasformerà Piazza Andrea Costa in un’esplosione di colore giallo, il colore iconico del Tour de France, attraverso uno spettacolo di varietà e l’allestimento di elementi scenografici di grande impatto visivo. Saranno inoltre proiettate le immagini di repertorio più significative, trasmesse su videowall del palco, delle sue imprese ciclistiche tra cui le immagini del Giro D’Italia 1998 a Montecampione e la mitica tappa Lex Deux Alpes al Tour de France 1998. Oltre alle testimonianze, ampio spazio verrà dato allo spettacolo e intrattenimento con la musica di Matthew Lee, Francesco Baccini e Claudio Lauretta e la simpatia unica di Maria Pia Timo.