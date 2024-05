Cesenatico, il consiglio comunale ha approvato il rendiconto 2023

A Cesenatico il Consiglio Comunale di martedì 30 aprile ha approvato il rendiconto 2023 con 8 voti favorevoli e 4 voti contrari. “Il risultato d’amministrazione complessivo - riporta il Comune di Cesenatico in una nota - chiude con un risultato positivo di 3.767.345,81 euro e di questo tesoretto, 2.5 milioni saranno destinati a finanziare opere pubbliche presenti nel piano triennale, potendo contare su questa cifra anche per la revisione prezzi dei cantieri in essere.

La gestione 2023 mostra una sostanziale tenuta dei conti. Il fondo di cassa chiude a 10.910.981,59 euro, i tempi medi pagamento sono inferiori rispetto a quanto previsto dalla norma di 6 giorni (consentendo così di non prevedere accantonamento ad apposito fondo per il 2024). Sul fronte investimenti nel 2023 sono stati impegnati 11.400.000 euro, contro i circa 9.300.000 dell’anno precedente, segno questo di una buona capacità dell’Ente considerando anche gli interventi succedutisi nel corso dell’anno di adeguamento negli importi delle opere a fronte delle revisioni prezzi imposte da norme di legge. Da notare il buon andamento degli oneri di urbanizzazione aumentati di 1,3 milioni di euro rispetto al 2022”.

Fondo contenzioso e fondo crediti

“Il Fondo Contenzioso - conclude la nota del Comune - è pari a 4.468.488,17 euro, in aumento rispetto a quanto presente a fine 2022. Il Fondo crediti di dubbia esigibilità mostra un dato molto elevato pari a 36.042.747,33 euro (in riduzione di circa 1 milione rispetto al 2022) dove a pesare in maniera preponderante sono le annualità Imu da piattaforme Eni (per quasi il 35% dell’importo), recuperi Tari, le insinuazioni in fallimenti e le sanzioni amministrative. Su tale aspetto è stata fatta una completa opera di verifica e pulizia, in modo che il dato di bilancio rispecchi le effettive partite pendenti e le relative possibilità di recupero”.