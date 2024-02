Cesenatico, il Comune esulta: “Turismo, numeri record a Natale”

Sono usciti nei giorni scorsi i dati - diramati dalla Regione Emilia-Romagna - riguardo alle presenze turistiche di tutto il 2023. Così il Comune di Cesenatico in una nota: “L'annata va così in archivio, un'annata caratterizzata dall'alluvione di maggio che ha penalizzato la stagione estiva. Ma la Riviera e Cesenatico nello specifico hanno tenuto alla grande sfruttando il mese di settembre e con le feste natalizie caratterizzate da numeri record. Nel bilancio totale, Cesenatico totalizza 3.475.378,00 pernottamenti, un dato che la rende la terza destinazione regionale in assoluto, dietro solo a Bologna e Rimini”.

Il commento dell'assessora Gaia Morara

«Nell'analisi dei numeri di questa stagione non possiamo prescindere da considerare l'alluvione. Cesenatico non ne è stata colpita in maniera severa e tragica come altre destinazioni vicini ma c'è stato un innegabile impatto sulla stagione estiva e i numeri ne hanno risentito. Tutto questo però è stato compensato da un ottimo mese di settembre con le attività ricettive e i ristoranti che hanno portato avanti lo sforzo di rimanere aperte più a lungo anche per sfruttare l'onda dei tanti eventi sportivi che si sono dovuti svolgere giocoforza a fine stagione. Penso che questa scelta abbia pagato e infatti i pernottamenti di settembre registrano un importante incremento rispetto al 2022. Il dato più eclatante riguarda però il Natale. Vedere il Porto Canale sempre pieno è stato uno spettacolo, dall'accensione del Presepe in poi con tutti gli eventi che sono stati un successo. I dati raccontano delle festività che hanno toccato grandi picchi: i pernottamenti hanno registrato un + 62% rispetto al 2022 e addirittura un + 114% rispetto al 2019, segno che la strada intrapresa è quella giusta. Siamo già al lavoro da settimane con la DMO per programmare la promozione della prossima stagione e Cesenatico è pronta e a fare di tutto per migliorarsi ancora».