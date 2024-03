Cesenatico, il Comune chiede alle imprese di segnalare le infiltrazioni criminali

Il sindaco Matteo Gozzoli chiede la collaborazione delle imprese per contrastare il rischio delle infiltrazioni criminali in riviera. Lo ha fatto nel corso dell’incontro promosso da Confartigianato in tutti i comuni del Cesenate con le imprese associate e i sindaci per raccogliere criticità e sollecitazioni per rendere l’ambiente più favorevole allo sviluppo. All’assemblea hanno preso parte il sindaco Gozzoli, la vice Lorena Fantozzi, i rappresentanti di una trentina di imprese, il presidente di Confartigianato Cesenatico Alan Sacchetti. Hanno introdotto i lavori Mirco Lombardini dell’Ufficio territoriale di Cesenatico e il responsabile dell’area Relazioni istituzionali di Confartigianato Cesena, Eugenio Battistini,

Il sindaco ha colto l’occasione per informare e chiedere grande collaborazione alle imprese, contro il rischio di abusivismo e soprattutto di infiltrazioni della criminalità organizzata, che nella riviera, sono già concrete. Tramite le autorità competenti, si prevede che vi saranno prossimamente novità importanti. Quindi occorre vigilare e segnalare anche tramite le associazioni movimenti ed attività sospette per preservare la legalità. D’altra parte, il Comune di Cesenatico si è costituito parte civile nel processo “Radici” in corso di svolgimento sulle infiltrazioni mafiose di ‘Ndrangheta e Camorra nel tessuto socio-economico dell’Emilia Romagna.