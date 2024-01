Cesenatico, il comitato: “Non spostate la giostra da piazza Pisacane”

A Cesenatico, raccolta di firme per non spostare la giostra: “Vorrebbero collocare la giostra nella rotonda di piazza Comandini, su un viale principale, dove passano le automobili e il traffico è particolarmente intenso. Non è certo il posto per un’attrazione destinata ai bambini: è pericoloso e mi pare assurdo che qualcuno abbia avuto questa pensata”. Lo dice Simona Pifferi, esercente del “bar dei Marinai” e del ristorante “La Stiva” e promotrice della petizione per riportare in piazza Pisacane la “giostra di Teo” che il Comune di Cesenatico, con grande delusione dei più piccoli, ha voluto rimuovere.

Gli esercenti del centro sono convintissimi: la giostra deve tornare dov’è sempre stata. “E’ giusto - dice Lorena Fusaroli, del ristorante-pizzeria “Nero di seppia” - che la giostra torni al suo posto, per Teo e per tutti i bimbi, perché anche a Teo tutti vogliono bene”. Aggiunge Annalisa Rossi, della piadineria “A-sisters”: “La giostrina deve tornare perché ai bambini manca. E’ troppo bello averla lì. C’è luce, c’è allegria. Per questo deve assolutamente tornare”. Incalza Simona Pifferi: “Fino ad un mesetto fa avevamo la gioia di aver qui davanti la giostrina dei bambini. Come d’abitudine, aprivi le tende e vedevi la giostra di Teo. Ora ci hanno privato di questa piccola gioia. Io penso che la giostrina sia sempre stata un valore aggiunto, per noi che abbiamo un’attività qui e soprattutto per i bambini, che non sanno più dove andare. Ne siamo molto dispiaciuti e stiamo cercando di fare del nostro meglio per raccogliere più firme possibile”.