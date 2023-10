Continua il “Il Circolo delle donne”, un ciclo di incontri gratuiti per informare e dare sostegno alle donne di tutte le età. Domani alle ore 18 - mercoledì 18 ottobre - presso la sede del Centro Donna di Cesenatico è in programma “Non sei sola”, prevenire la violenza di genere per una cultura della parità, tenuta dalla psicologa Federica Pratelli.