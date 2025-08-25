Cesenatico. Hashish in stazione, controlli stradali e soccorsi: il week end della Polizia di Cesenatico

Anche nell’ultimo fine settimana sono proseguiti i controlli intensificati del Presidio di Polizia di Cesenatico, su direttiva del Questore di Forlì-Cesena. Le pattuglie hanno pattugliato le zone sensibili come stazioni ferroviarie, parcheggi per caravan lungo la SS16 e l’area dell’ipermercato tra San Mauro Mare e Savignano.

Presso la stazione ferroviaria, due diciottenni milanesi hanno attirato l’attenzione degli agenti per il loro comportamento agitato. Uno di loro ha spontaneamente consegnato un pacchetto di sigarette contenente una dose di hashish per uso personale, spiegando di aver avuto paura. È stato segnalato alla Prefettura di Milano come assuntore di stupefacenti.

In Viale Roma a Cesenatico, un cittadino straniero ha tentato di evitare un controllo accelerando il passo verso una traversa, ma è stato fermato dagli agenti. Risultato essere un giovane tunisino senza documenti e irregolare sul territorio nazionale, è stato denunciato all’autorità giudiziaria.

Durante i controlli nell’area di competenza (Cesenatico, Gatteo, Savignano a Mare e San Mauro Mare), sono state impiegate 21 pattuglie che hanno istituito 22 posti di controllo, verificando oltre 100 veicoli e 280 persone.

Tra le infrazioni rilevate, diverse multe per sorpasso della striscia di mezzeria sulla SS16, dove automobilisti provenienti da Rimini svoltavano illegalmente a sinistra verso i parcheggi commerciali dopo il cavalcavia. La sanzione prevede 42 euro di multa e la decurtazione di due punti dalla patente.

A causa del maltempo di domenica, numerosi interventi sono stati dedicati al soccorso di persone in difficoltà per allagamenti, auto in panne e rimozione di rami caduti. Gli agenti hanno anche gestito la viabilità nelle zone dove era necessario far defluire l’acqua o rimuovere alberi abbattuti dal vento.