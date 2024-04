Cesenatico ha presentato il piano marketing triennale alla Dmo

Mercoledì scorso al Palazzo del Turismo il Comune di Cesenatico ha presentato la bozza del piano di marketing triennale a tutti i componenti della Dmo. Adesso c’è tempo per l’analisi e lo studio di quanto prodotto con l’amministrazione comunale che ha richiesto osservazioni e suggerimenti in vista della chiusura del piano e anche di una presentazione pubblica a tutta la cittadinanza. Il lavoro è stato eseguito dalla FTourism di Josep Ejarque - uno dei grandi nomi del turismo internazionale - in sinergia con i tecnici comunali e l’assessorato al turismo. Le Dmo sono organizzazioni che lavorano per sviluppare e migliorare l’offerta turistica della destinazione. Collaborano con gli operatori turistici locali per creare nuove esperienze, attrazioni e servizi che soddisfino le esigenze dei visitatori. Questo può includere lo sviluppo di nuovi itinerari turistici, eventi speciali, strutture ricettive e altre infrastrutture.

Così il sindaco Matteo Gozzoli: «Siamo al lavoro per dare una svolta alle politiche di sviluppo turistico e di promozione della nostra destinazione. Lo stiamo facendo insieme alle associazioni di categoria, consapevoli che per il turismo del futuro è fondamentale la sinergia tra pubblico e privato. Avevamo tra le linee di mandato l’obiettivo di voltare pagina e approvare per la prima volta un piano strategico triennale che ci darà la possibilità di crescere come destinazione cercando di sfruttare i nostri punti di forza e di lavorare su nuovi prodotti turistici».

«Il piano che abbiamo illustrato è il frutto di mesi di lavoro, tra la Dmo, il consulente e gli operatori privati di tutti i settori turistico-ricettivo-balneare-commerciale-artigianale che sono stati coinvolti fin dall’inizio, in un percorso di condivisone totale e che contiene le linee strategiche e operative per la promozione della destinazione Cesenatico. Ci siamo avvalsi della consulenza di Ejarque, una delle figure più autorevoli in questo campo e la sintesi prodotta è una grande panoramica su quello che dovremo mettere in atto nei prossimi tre anni. Sono convinta che la Dmo abbia apprezzato questo lavoro e adesso ne aspettiamo le osservazioni prima di presentare tutto in un incontro pubblico aperto a operatori e cittadinanza. Per la prima volta abbiamo scelto una programmazione triennale, e siamo felici di questo passo storico», il commento dell’assessora Gaia Morara.