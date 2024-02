Cesenatico, guida in stato di ebbrezza e stranieri irregolari: il bilancio dei Carabinieri nel week-end. Controlli anche a Savignano, Roncofreddo e San Mauro Pascoli

Nello scorso week-end i Carabinieri di Cesenatico hanno denunciato a piede libero per “guida in stato di ebbrezza alcolica” un 46enne controllato in via Abba con un tasso alcolemico di 1,43. Stesso destino per un 28enne controllato in viale Carducci,(1,12). Pe entrambi è scattato il ritiro della patente. Due stranieri sono stati denunciati a piede libero (un 39enne a Roncofreddo e un 35enne a Savignano) in quanto irregolari sul territorio nazionale. Denuncia anche per un 45enne scoperto a San Mauro Pascoli per “violazione dell’ordine di allontanamento del questore”: dichiaratosi sprovvisto di documento d’identificazione, è stato sottoposto a rilievi foto-dattiloscopici, a seguito dei quali è risultato irregolare e già colpito da decreto di espulsione dal 2021.