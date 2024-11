Cesenatico, gruppo di giovanissimi fa rinascere lo Sci Club

Voglia di montagna e di neve: a Cesenatico nasce lo sci club “dei giovani”. E subito si pensa alle prime uscite sulle piste innevate di fresco.

Domenica scorsa è stato inaugurato il nuovo Sci Club Cesenatico, composto da un gruppo di giovanissimi del territorio, con un’età media di appena 19 anni. Alla guida del progetto ci sono Filippo Agostini, Giacomo Manuzzi, Viola Giunchi e Nicola Drudi, che è il presidente. A tenere a battesimo il nuovo “Sci Club di Cesenatico” sono tutti giovanissimi. Per cui questo sodalizio avrà anche tutto il tempo di durare negli anni, con le trasferte organizzate con gli sci ai piedi. Confidando che la stagione già da quest’anno sia prodiga di neve in montagna, sulla quale poter andare a sciare.

Con la determinazione di questi ragazzi, che sono desiderosi di riportare in auge uno sport che negli anni a Cesenatico ha perso di smalto, in particolare tra le nuove generazioni. Il ricordo dei meno giovani va agli anni ’80 e primi anni ‘90 quando già nella cittadina esisteva uno Sci Club Cesenatico, del quale ad oggi si sono perse le tracce, non avendo avuto più seguito nelle nuove generazioni. Ora saranno invece questi giovanissimi a tenere d’occhio quando c’è neve, quanta ne è caduta nelle località sciistiche di montagna, per poter attrezzarsi organizzare le trasferte in quota. Le prime uscite saranno fatte insieme allo “Sci Club di Cesena” e la prima meta su cui si punta adesso per iniziare sarà al Tarvisio, dal 2 al 5 gennaio, dove c’è un bel comprensorio sciistico fra Italia, Austria e Slovenia. Alla serata d’ inaugurazione del nuovo Sci Club Cesenatico ha partecipato anche il sindaco Matteo Gozzoli. Al neo “Sci Club Cesenatico”, per il divertimento e lo sport sulla neve, c’è spazio per aderire. Per informazioni e prenotazioni segreteria@sciclubcesenatico.it; Instagram @sciclub.cesenatico; Sito internet www.sciclubcesenatico.it