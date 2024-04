Cesenatico, gli albori della Nove Colli raccontati in un libro dall’ex assessore-comandante amante della bici

Giovannino Fattori, dopo una vita in divisa nella polizia municipale, conserva una passione totalizzante che ha coltivato fin da ragazzo: quella per la bicicletta. Oltre al suo ruolo nella “Fasto Coppi”, può vantare 20 edizioni della “Nove colli” disputate, oltre a tutte le altre più famose granfondo tra Italia, Francia, Germania e Austria, e ben 14 Monaco di Baviera-Cesenatico corse. Da altre due passioni che ha, la scrittura e i luoghi visitati, nascono i suoi libri, che contengono storie, gli itinerari, i paesi, i personaggi, gli avvenimenti, le atmosfere, i mille volti della “Nove colli”.

Dopo oltre mezzo secolo, quella corsa conserva intatto il fascino e ogni anno richiama migliaia di ciclisti, cicloturisti e cicloamatori, anche da molto lontano. “Nove passi nella storia: nel tempio del cicloturismo” è il racconto che ne farà proprio Fattori, nella veste di autore e relatore di un incontro in programma domenica 7 aprile, alle 16, al Museo della marineria, a chiudere il ciclo di conferenze dell’Università degli adulti di Cesenatico. Sarà sollecitato dalle domande del giornalista Antonio Lombardi.

Sarà l’occasione per evidenziare quanto la Nove Colli sia un fenomeno sportivo globale, che al tempo stesso consente di farsi belli ai paesi dell’entroterra e collinari, attraversati della gara, da Bertinoro a Sarsina, da Mercato Saraceno a Sogliano, da Talamello a San Leo. Ma soprattutto, già qualche giorno prima del via, i partecipanti arrivano a Cesenatico a frotte, con amici e familiari al seguito e l’attesa si fa febbrile.

Il libro e l’autore

Nelle 303 pagine illustrate del libro che ha scritto Fattori racconta con passione e in modo dettagliato quel mondo, immortalando i pionieri e i personaggi che hanno fatto la storia della Nove Colli, che è arrivata a contare 12mila ciclisti, il numero massimo consentito per ragioni di sicurezza.

Fin dall’inizio non vi hanno preso parte i grandi campioni del pedale ma appassionati di cui Fattori ricorda nomi e soprannomi, gesta ed emozioni, a cominciare dagli iniziatori della “Fausto Coppi”. Quelli che dal “Bar del Corso” lungo il porto canale disegnarono, a partire dal 20 maggio 1970, un tracciato fatto di dedizione e passione sportiva. Da persona che conosce perfettamente quella realtà, avendola vissuta da dentro, l’autore celebra degnamente chi per primo, e anche in seguito, andò alla scoperta del territorio che ospita la Nove Colli. Un susseguirsi di ciclisti e organizzatori che hanno saputo lasciare il segno, ciascuno nel proprio ruolo, su un avvenimento che nel tempo è diventato leggendario, ma prima di tutto resta una grande festa con al centro la bicicletta in tutte le sue declinazioni, comprese quelle economiche e turistiche.

Giovannino Fattori è nato a Cesenatico dove vive, ha ricoperto ruoli nella pubblica amministrazione, è stato comandante della Polizia municipale. Nel 2004 è stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere della Repubblica. Dal 2011 al 2016 è stato assessore del Comune di Cesenatico. Appassionato di ciclismo fin dall’infanzia, si iscrisse alla “Fausto Coppi” nel 1971, dove milita ancora oggi nella folta lista dei cicloturisti.