Cesenatico, giostrina spostata, il creatore del museo della marineria: «Chi si oppone non rispetta la storia»

Una delle voci più autorevoli del mondo culturale di Cesenatico, sempre attenta alla sua storia e alle sue tradizioni, si fa sentire sulle polemiche esplose sulla ex giostra di piazza Pisacane. Bruno Ballerin striglia il comitato, invitando tutti a «non tirate in ballo i bambini per interessi materiale»» e incoraggia l’amministrazione comunale ad «andare avanti per la sua strada», spostando quell’intrattenimento in un altro spazio, distante poche centinaia di metri: piazzale Comandini.

L’artefice del Museo della marineria e precursore della valorizzazione del porto canale leonardesco dice la sua sul tormentone che sta accompagnando dallo scorso dicembre la decisione di traslocare la giostra, una volta scaduta l’autorizzazione decennale. L’amministrazione ha già individuato un’altra area pubblica, sempre in centro, dove ricollocarla. Commercianti ed esercenti e titolari di pubblici esercizi si sono detti subito contrari: la vorrebbero di nuovo lì dov’era, nella piccola piazza incastonata tra l’ingresso dello storico palazzo delle Poste e il monumento di Garibaldi.

«Serve rispetto della storia»

Ballerin sviluppa una riflessione in proposito, ricordando il ruolo che ha avuto quella piazza. «Dopo aver impiegato una parte della mia vita nel recupero della tradizione storica locale, a proposito della giostra in piazza Pisacane, sento il dovere di esprimere il mio rammarico. Non è facile, e a dire il vero anche un po’ triste, dover trovare le parole per motivare ciò che fino a non molto tempo fa era semplicemente intuitivo: il motivo per cui la piazza storica del paese, intitolata a Carlo Pisacane, col monumento a Garibaldi, le lapidi commemorative di Giuseppe Mazzini, Andrea Costa e ai martiri della resistenza, merita il rispetto, inteso come decoro, della propria comunità. La mia è una tristezza derivante anche dall’impressione che nella polemica sorta ci sia chi cerca di coprire, dietro l’immagine dei bambini, interessi materiali».

Lo studioso fa notare che «il territorio del comune di Cesenatico misura 48 chilometri quadrati, di cui una ventina sono compresi nella zona turistica e interamente dedicati alle attività economiche» e poi chiede: «È possibile che almeno quelle poche centinaia di metri quadrati della piazza storica del paese continuino ad essere il luogo del ricordo e della dignità del proprio passato? Mancano forse a Cesenatico zone verdi, senza traffico e attrezzate per i giochi dei bambini? Si pensi solo, per citarne alcuni, alla pinetina vicina allo squero, ai giardini al mare, ai parchi di ponente e levante».

Per queste ragioni, Ballerin esorta il Comune a tirare diritto nella sua decisione: «Se a Cesenatico una minoranza sembra aver smarrito il senso della storia, non per questo deve farlo l’amministrazione comunale, che rappresenta la maggioranza dei cittadini, nei confronti dei quali non si possono nutrire dubbi circa il loro sentimento di riconoscenza verso gli uomini che hanno lottato, e in molti casi dato la vita, per la nostra libertà».