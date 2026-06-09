Cesenatico, firmata l’ordinanza anti-vetro

A Cesenatico il sindaco Matteo Gozzoli ha firmato oggi l’ordinanza per il divieto di vendita per asporto di bevande e alimenti in contenitori di vetro dalle ore 18 fino alle ore 7 del giorno successivo. L’ordinanza entra in vigore dal 12 giugno e rimarrà valida fino a domenica 6 settembre 2026 e sarà valida nelle giornate di venerdì, sabato e domenica, festivi e prefestivi.

L’ordinanza dispone il divieto di vendita per asporto di bevande e alimenti in contenitori di vetro a partire dalle ore 18 fino alle ore 07 del giorno successivo, da parte dei pubblici esercizi, degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa e su area pubblica, attività artigianali e distributori automatici nella zona del territorio comunale ricompreso fra viale Zara (Levante) e Via Cavour (Ponente), e fra la strada ferrata e l’arenile, nei giorni di venerdì, sabato e domenica. Si vieta così il consumo delle suddette bevande contenute in recipienti di vetro al di fuori dei locali e delle aree dei pubblici esercizi o nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza dell’attività, legittimamente autorizzate con occupazione di suolo pubblico. Rimane vietato il consumo delle stesse bevande in contenitori di vetro in tutte le altre aree pubbliche. Si vieta di introdurre, utilizzare e detenere contenitori in vetro per alimenti e bevande durante le manifestazioni pubbliche e di introdurre, utilizzare e detenere contenitori in vetro per alimenti e bevande nei giorni di venerdì, sabato e domenica, festivi e pre-festivi, nel periodo che va dal 12 giugno 2026 fino al 6 settembre 2026, dalle ore 18 fino alle ore 07 del giorno successivo nei seguenti luoghi sensibili: Piazza Costa, Giardini al Mare, Piazza Ciceruacchio, Corso Garibaldi, Via M. Moretti e Piazza delle Conserve.

I trasgressori saranno puniti con una sanzione che va dai 25 ai 500 euro