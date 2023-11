Cesenatico, Festa del Podcast: il programma

Microfono, cuffia e l'atmosfera migliore per scrivere, anzi per registrare, una nuova pagina di cultura a Cesenatico. Dal 10 al 12 novembre arriva “Sentire le voci - Festa del Podcast” diretto da Matteo Cavezzali, che coinvolgerà tutta la città dentro due luoghi simbolo come il Teatro Comunale e la Galleria Leonardo da Vinci. Il cartellone è ricchissimo e prestigioso con alcuni tra i narratori più bravi del nostro tempo, giornalisti e scrittori che hanno fatto del podcast un nuovo e prezioso livello di comunicazione. Spiccano la giornalista Cecilia Sala direttamente di ritorno da Gaza dove ha raccontato le prime fasi del conflitto israelopalestinese e Stefano Nazzi che con le sue “Indagini” è anche arrivato su Rai 2 con un programma di grande successo. Il programma - oltre a loro - è ricchissimo e spazia in tutto il mondo dei podcast provando a intercettare tutti i gusti del pubblico. Gli eventi sono a ingresso gratuito e senza prenotazione. Nei giorni scorsi, proprio per le vie di Cesenatico, è stato anche girato il trailer ufficiale del festival che è disponibile su tutte le piattaforme social.

Il programma

Si comincia venerdì 10 novembre alle 16 alla Galleria Leonardo da Vinci con Marta Perrotta - professoressa di di Culture e formati della televisione e della radio - che ci parlerà de “Il futuro del podcast”; alle 17 sempre in galleria tocca a Davide Savelli, autore del notissimo storico Alessandro Barbero, dalla Rai a La7, e curatore il celebre format “Chiedilo a Barbero”; alle 18 arriva in galleria la filosofa Ilaria Gaspari con “Chez Proust” dedicato a Marcel Proust visto in una chiave contemporanea. Il gran finale del venerdì sera è tutto per Cecilia Sala con “L’incendio/stories” alle 21.30, un momento al Teatro Comunale per incontrare e conoscere una delle giornaliste e inviate italiane che stanno raccontando in prima linea i conflitti mondiali dal Ucraina a Gaza.

Sabato 11 novembre si comincia alle 16 in galleria con Matteo Cavezzali e Gianni Gozzoli che ci raccontano “Come fare un podcast”; Alle 17 Sabrina Tinelli di Chora Media e Andrea Borgnino di RaiPlay Sound invece provano a spiegare come “Produrre un podcast”; alle 18 è la volta di Chiara Galeazzi, scrittrice, autrice e speaker di Radio Deejay che presenta il suo esordio letterario “Poverina”, un memoir ironico che è considerato uno dei libri rivelazione del 2023; chiuderà il programma di sabato Valeria Montebello con “Il sesso degli altri” alle 21.30 in Teatro: podcast di successo, racconto dissacrante e profondo sui ruoli di genere e sul femminismo.

La domenica si apre alle 16 in Galleria con Andrea Borgnino (Rai) e il compositore e autore Roberto Paci Dalò con “Podcast e Radio” prima di spostarsi in teatro. Alle 17 arriva Stefano Nazzi con “Indagini”, il podcast crime che il giornalista de “Il Post” racconta ogni primo del mese con un enorme seguito di pubblico i crimini più efferati della storia italiana; alle 18 sale sul palco lo scrittore Paolo Nori con “Due volte che sono morto”, il podcast surreale e magnifico in cui l’esperto di Dostoevskij racconta con il suo stile inconfondibile due volte in cui fu dato per morto; alle 19 l'evento conclusivo con Mauro Pescio, autore e voce di “Io ero il Milanese”, podcast e libro di successo sulla vita di un rapinatore seriale.

Il programma nel dettaglio

Venerdì 10

ore 16.00 Marta Perrotta “Il futuro del podcast” - Galleria Leonardo da Vinci

ore 17 Davide Savelli “Chiedilo a Barbero” - Galleria Leonardo da Vinci

ore 18 Ilaria Gaspari “Chez Proust” - Galleria Leonardo da Vinci

ore 21.30 Cecilia Sala “L’incendio/Stories” - Teatro Comunale

Sabato 11

ore 16 Matteo Cavezzali e Gianni Gozzoli “Come fare un podcast” - Galleria Leonardo da Vinci

ore 17 Sabrina Tinelli (Chora Media) e Andrea Borgnino (RaiPlaySound) “Produrre podcast” - Galleria Leonardo da Vinci

ore 18 Chiara Galeazzi “Poverina” - Galleria Leonardo da Vinci

ore 21.30 Valeria Montebello “Il sesso degli altri” - Teatro Comunale

Domenica 12

ore 16 Andrea Borgnino e Roberto Paci Dalò “Podcast e Radio” - Galleria Leonardo da Vinci

ore 17 Stafano Nazzi “Indagini” - Teatro Comunale

ore 18 Paolo Nori “Due volte che sono morto” - Teatro Comunale

ore 19 Mauro Pescio “Io ero il milanese” - Teatro Comunale

“Sentire le voci - festa del podcast” è anche su facebook e instagram e sul sito ufficiale www.sentirelevocifestival.it