Cesenatico, fermato il “delivery” della coca: 25enne sorpreso a spacciare in sella a una fat bike

Lo hanno notato in sella a una fat bike, modello di bici spesso impiegate nelle consegne per il delivery. Nel caso in questione però il take away riguardava droga. Nel pomeriggio di lunedì nella zona di Valverde, nell’ambito di un’operazione in borghese condotta dagli agenti della Polizia locale di Cesenatico, in collaborazione con i colleghi dell’Unione Rubicone e Mare, è stato fermato un 25enne albanese che era stato notato parlare con il conducente di un’auto. Alla vista degli agenti, il guidatore della vettura si è dato alla fuga, mentre il ciclista ha tentato di disfarsi di quattro involucri contenenti cocaina. Il gesto non è passato inosservato e ha immediatamente fatto scattare la perquisizione, che ha portato al rinvenimento di altre sette dosi nascoste sotto il sellino della bici, pronte per la cessione.

Le indagini si sono poi spostate nella zona di Villamarina, dove il giovane alloggiava in una struttura ricettiva. All’interno della camera, gli agenti hanno trovato ulteriori quattro dosi di cocaina e circa 1.500 euro in contanti, suddivisi in banconote di piccolo taglio, ritenute provento dell’attività di spaccio. Il 25enne è stato così fotosegnalato e denunciato a piede libero per detenzione di sostanze stupefacenti. Ora le forze dell’ordine stanno effettuando gli accertamenti per verificare che la struttura ricettiva abbia correttamente comunicato alla Pubblica Sicurezza la presenza dell’ospite, come previsto dalla normativa.