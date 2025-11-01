Cesenatico esulta: “Dal Ministero del Turismo 1,6 milioni per l’ex Lavatoio, una bellissima notizia per la città”

“Sono felice e orgoglioso di questo finanziamento”. Il sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli ha ben ragione di esultare. Senza dubbio una ottima notizia quella arrivata dal Ministero del Turismo nell’ambito delle risorse previste dal Fondo Unico Nazionale per il Turismo: il Comune di Cesenatico - attraverso la regione Emilia-Romagna - aveva candidato il progetto di rigenerazione urbana dell’Ex Lavatoio e dell’area verde di Largo San Giacomo con la richiesta di finanziamento da 1.750.000 euro. Il Ministero del Turismo ha giudicato positivamente la candidatura concedendo 1.597.000 euro, oltre il 90% della cifra richiesta a testimonianza della valenza e della bontà del progetto presentato. L’investimento complessivo previsto è di 3.500.000 euro coperto per la parte mancante da risorse comunali e cambierà completamente il volto a una zona centrale di Cesenatico.