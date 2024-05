Cesenatico, elezioni: i seggi dove votare

In vista delle elezioni europee di sabato 8 giugno e 9 giugno è stato diramato l’elenco dei seggi elettorali per i cittadini di Cesenatico. C’è un cambiamento da segnalare: alla luce dei lavori in corso alla scuola elementare di via Saffi, i cittadini iscritti alle sezioni 1,2,3 dovranno recarsi alla Scuola Media Arfelli di via Sozzi 6 per le operazioni di voto.

L’elenco di tutti i seggi

Sezioni 1,2,3: Scuola Media Dante Arfelli di via Sozzi 6

Sezioni 4, 5: Scuola materna Ancora di viale della Repubblica 113/A

Sezioni 6,7,8,9: Scuola elementare Villamarina di via Litorale Marina 170

Sezioni 10,11,21: Scuola elementare di Sala di Cesenatico di via Canale Bonificazione 520

Sezioni 12, 22: Scuola materna di Bagnarola di via Cesenatico 720

Sezioni 13,14: Scuola elementare di Villalta di via Cesenatico 289

Sezioni 14: Scuola materna di Cannucceto di via Palazzone 152

Sezioni 16,17,18,23: Scuola elementare PEEP di Via Don Minzoni 23

Sezioni 19,20: Scuola elementare Ponente di via Caboto21.